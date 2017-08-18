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Başkan Duymuş'tan hasta ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Bakanı Mehmet Duymuş, hastanede tedavi gören vatandaşı ziyaret etti.

Başkan Duymuş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde tedavi gören belde halkından Rafet Yılmaz, Arda Atar ve Birgül Tecik'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu tür ziyaretleri sık, sık yaptığını dile getiren Duymuş, "Yaşlılarımız ve gençlerimiz bizim için çok önemlidir. Onları her zaman ziyaret ettiğimiz gibi, hastalıklarında da ziyaret edeceğiz" dedi.

Öte yandan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, geçirmiş olduğu ufak kaza sonucu ayağını inciten Vezirhan Belediye personeli Mustafa Patır'ı da evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

(DA-Y)



18.08.2017 10:12:08 TSI

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