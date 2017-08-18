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Simav'da göletlere 27 bin yavru balık bırakıldı

- Simav'daki sulama göletlerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 27 bin yavru balık bırakıldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ) ve Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan göletlere 4'er bin adet yavru balık bırakıldı. Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Simav'daki göletlere 2014 yılından bu yana toplam 113 bin sazan balığı yavrusunun bırakıldığını belirtti. Tokdemir, " Bu yıl ilçemizdeki Şenköy, Bahtıllı, Ahmetli, Kiçir, Akdağ, Savcılar, Örenli, Yemişli ve Hisarbey göletlerine 27 bin sazan balığı yavrusu bıraktık. Bereketli ve hayırlı olsun" dedi.

Simav'ın Ahmetli köyünden Himmet Aktaş, " Geçen yıl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan göletimize bu yıl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 4 bin adet sazan yavrusu bırakıldı, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Simav'a 25 kilometre uzakta bulunan Yeni Köy'ün Muhtarı Hasan Ulutaş, " Göletimize bugün Simav Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından 4nbin tane sazan balığı bırakılmıştır. İlçe Müdürümüz Murat Tokdemir'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Yeni köy sakinlerinden Kaya Kuru (77), 15 sene önce yapılan gölete bırakılan yavru balıklar için " Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. (MEİ-EFE)



18.08.2017 10:12:22 TSI

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