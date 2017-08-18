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Kartepe'de üst yapı çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi ilçe genelinde sıkıntılı bölgelerde yağmursuyu hattı ve parke çalışmaları ile vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

Kartepe Belediyesi aşırı yağışlarda yaşanan olası su taşkınlarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına çalışmalarına yaz ayları ile birlikte hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu kapsamda, Arslanbey Mahallesi'nde üst kesimlerden gelen yüzey sularının toplayarak yön vermek için Ali Ağa Caddesi üzerinde 80 metre uzunluğunda 50 santimetre genişliğinde yağmursuyu trapez kanal çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bayram sonrasında Serinlik Mahallesi'nde çalışmalarına devam edecek.

Öte yandan belediye ekipleri, Sultaniye Mahallesi'ndeki yollarda üst yapı iyileştirme çalışması başlattı. Çalışma ile köy genelindeki yollar, parke taşları ile kaplanıyor. Çalışmalar, bayram sonrası Serinlik Mahallesi'nde devam edilecek.

(GY-Y)



18.08.2017 10:12:56 TSI

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