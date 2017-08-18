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Büyükşehir'de, çocuklar eğlenerek yüzme öğreniyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 10:11
Büyükşehir'de, çocuklar eğlenerek yüzme öğreniyor
Büyükşehir'de, çocuklar eğlenerek yüzme öğreniyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde başlattığı 'Havuzlar ilçelere, yüzmek çocuklara iyi gelecek' projesiyle Elmalı, Korkuteli ve Manavgatlı çocuklara yüzme öğretiyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında, Manavgat, Elmalı, Korkuteli ilçe okullarının bahçelerine kurulan portatif yüzme havuzunda 7-14 yaş arasındaki çocuklara yüzme eğitimi veriliyor. Yaz tatillerini yüzme öğrenerek geçiren çocuklar, çeşitli oyunlar ve aktivitelerle nefes kontrolü ve yüzme becerileri kazanıyor. Çocuklar eğlenirken öğreniyor.
Uzman eğitmenler eşliğinde
Eğitimlerin uzman eğitmenler eşliğinde verildiği yüzme kursu haftanın 6 günü 10.00 ile 17.30 saatleri arasında 30 gün boyunca devam edecek. Yüzme kursuna katılmak isteyen çocuklar; Büyükşehir Belediyesi'nin Elmalı, Korkuteli, Manavgat ilçe hizmet birimi şube müdürlüklerine müracaat ederek kursa katılabiliyor.
Haydi çocuklar yüzmeye
Elmalı, Korkuteli ve Manavgatlı çocukları yüzme kurslarına davet eden Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu, "Şu ana kadar kayıt yaptıran 1300 çocuğumuz var. 3 havuzumuz için kapasitemiz bin 700'dür.Bu sayıya ulaşmak ve çocuklarımızın yüzme öğrenmesini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.
(AA-

18.08.2017 10:14:14 TSI
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