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Vali Pehlivan, Kültür Hanın inşa edilmesi planlanan alanda incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Vali Ali Hamza Pehlivan, Kültür Hanın inşa edilmesi planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Kültürel faaliyetler kapsamında pek çok fonksiyona sahip olacak Kültür Han projesinin uygulanması planlanan alandan incelemelerde bulunan Vali Pehlivan proje hakkında İl Kültür Turizm Müdür vekili Bekir Kurtoğlu ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar ve Mühendislerinden bilgiler aldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a incelemeleri sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'de eşlik etti.

(YY-AA-Y)



18.08.2017 10:27:29 TSI

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