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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden Rektör Akgül'e ziyaret



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ankara Bölge İdari İstinaf Mahkemeleri Başkanı Esat Toklu, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. F. Şinasi Kazancıoğlu, Türk Hava Kurumu Karaman Şubesi Başkanı Mahmut Büyükyağcı, MÜSİAD Karaman Şubesi Başkanı Ali Osman Cevher, Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven ve Yeşildere Eski Belediye Başkanı İbrahim Koçak'ın da hazır bulunduğu toplantıda eğitim-öğretimde işbirliği konusu ele alındı. Ziyarette Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akbulut, Karaman'da açılması planlanan Havacılık Meslek Yüksekokulu ile ilgili Rektör Akgül'e bilgi verirken Akgül de yeni bir meslek yüksekokulu açılmasının Karaman için sevindirici olduğunu belirterek bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.

(MD-AH-Y)



18.08.2017 10:29:28 TSI

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