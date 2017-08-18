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Hükümet, genç çiftçilere destek olmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



Ayhan Gülver

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Barağı köyünde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin TL hibe desteği alan 29 yaşındaki Rüştü Karlıdağ, istiridye mantarı üretiyor.

Aldığı hibe desteğiyle 130 metrekarelik tesis kuran Rüştü Karlıdağ, üretimi arttırarak tüm Türkiye'ye ürün göndermeyi hedefliyor. Rüştü Karlıdağ, bölgede ürün çeşitliliğin arttırılması için istiridye mantarı üretmeye karar verdiğini belirterek, "Araştırma yaptık. Öncelikle kültür mantarını düşündüm. Ancak çok fazla işçilik ve zaman gerektiriyor. Bu nedenle istiridye mantarını seçtik. Yapan birinden yardım aldık ve bizde yaptık. Tesisi hazırlamak oldukça zahmetli oldu. 15 ton kompostla mantarhanemizi kurduk ve 1 ayda 3.5-4 ton mantar almayı hedefliyoruz. Çevreden olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

Karlıdağ, istiridye mantarının yaz aylarında kilosunun 6 ile 7 lira arasında alıcı bulduğunu ifade ederek, "Yaz mevsimi olması sebebiyle fiyatı 6-7 lira arasında değişiyor. Yazın ürün daha çabuk bozuluyor. Kış aylarında ise 9 liraya alıcı buluyor. Mantarı Keşan'ın yanı sıra İstanbul, Çanakkale ve Çatalca'ya satıyoruz" şeklinde konuştu.

Rüştü Karlıdağ, üretimde bekledikleri hedefi yakaladıklarını ve ileride tesisi büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

(AG-MEF-Y)



18.08.2017 10:31:37 TSI

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