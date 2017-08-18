Vali Pehlivan, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
(Fotoğraflı)
Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Vali Ali Hamza Pehlivan, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Pehlivan, incelemeler yaptı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ve kurum yetkililerinden bilgiler aldı, merkezde kalan vatandaşlarımız ile sohbet ederek taleplerini dinledi.
(YY-AA-Y)
18.08.2017 10:33:29 TSI
NNNN