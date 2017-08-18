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Zihinsel engelli kız 6 gündür kayıp



(Fotoğraflı)



Ayhan Gülver

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallede ikamet eden Ayten Uysal, 6 gündür kayıp olan yüzde 70 zihinsel engeli kızını arıyor.

Kızının bulunması için gazetemizden yardım isteyen 58 yaşındaki Ayten Uysal, 34 yaşındaki zihinsel engelli kızı Filiz Uysal'ın, 12 Ağustos 2017 Cumartesi günü akşam saatlerinde "Ablama gidiyorum" diyerek evden çıktığını ve bir daha haber alınamadığını söyledi.

Evde kızı ve bedensel engelli oğlu ile birlikte yaşadığını belirten Ayten Uysal, haber alamadığı kızının hayatından şüphe ettiğini dile getirerek, kızının bulunmasını istedi.

(AG-MEF-Y)



18.08.2017 10:33:50 TSI

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