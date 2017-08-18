ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zihinsel engelli kız 6 gündür kayıp

18 Ağustos 2017 Cuma, 10:31
Zihinsel engelli kız 6 gündür kayıp
Zihinsel engelli kız 6 gündür kayıp

(Fotoğraflı)

Ayhan Gülver
EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallede ikamet eden Ayten Uysal, 6 gündür kayıp olan yüzde 70 zihinsel engeli kızını arıyor.
Kızının bulunması için gazetemizden yardım isteyen 58 yaşındaki Ayten Uysal, 34 yaşındaki zihinsel engelli kızı Filiz Uysal'ın, 12 Ağustos 2017 Cumartesi günü akşam saatlerinde "Ablama gidiyorum" diyerek evden çıktığını ve bir daha haber alınamadığını söyledi.
Evde kızı ve bedensel engelli oğlu ile birlikte yaşadığını belirten Ayten Uysal, haber alamadığı kızının hayatından şüphe ettiğini dile getirerek, kızının bulunmasını istedi.
(AG-MEF-Y)

18.08.2017 10:33:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hükümet, genç çiftçilere destek olmaya devam ediyor
YEREL

HÜKÜMET, GENÇ ÇİFTÇİLERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR
17 Ağustos 1999 depremine özel tatbikat
YEREL

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNE ÖZEL TATBİKAT
2 ayda 18 bin kişiye hizmet verdi
YEREL

2 AYDA 18 BİN KİŞİYE HİZMET VERDİ
Tarihi çarşıda deprem farkındalığı sergisi
YEREL

TARİHİ ÇARŞIDA DEPREM FARKINDALIĞI SERGİSİ
Kurbanlık telaşı başladı
YEREL

KURBANLIK TELAŞI BAŞLADI