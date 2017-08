YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SESOB Başkanı Köksal'dan esnafa uyarı

SİVAS (İHA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, esnafların kendi mesleklerini yapması gerektiğini söyledi.

Son yıllarda aynı dükkanda mesleğini icra edenlerin görev alanları dışında da çalışmalarının esnaf ahlakına ve hukukuna uymadığını dile getiren SESOB Başkanı Beşir Köksal, esnafların cezai işlem görmemeleri için uyarıda bulundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da bazı esnafların işyerinde birkaç mesleği birden yapmaya çalıştığını, bununda esnafı mağdur ettiğini vurgulayan Köksal," Esnaf ve sanatkarımız ülke ekonomisinin can damarıdır. Ülke ekonomisinde ve özellikle toplumsal yapısında önemli yer tutan esnaf ve sanatkarlarımız kendi imkanları ile ayakta durmakta ve çalışanları ile de istihdam sağlamaktadır. Ülkemizin bel kemiği, harcı ve çimentosu olarak da nitelendirdiğimiz esnaf ve sanatkarlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Özellikle esnaf sayımızın artması bizleri memnun ederken, bazı esnaflarımızın sorumluluk alanı dışına çıkmasını da iyi karşılamıyoruz. Bazı esnaflarımız asli görevini yaparken, aynı yerde farklı meslekleri de yaparak diğer esnafı mağdur etmekte ve zarara uğratmaktadır. . Her esnafımız ruhsatında ne yazıyorsa o işi yapmalı, asli görevini yerine getirmeli, mesleğine ve diğer esnafa saygı duymalıdır. Görev alanı dışına çıkmamalı ve haksız kazanç elde etmemelidir" dedi.

Haksız rekabetin ortadan kaldırılması için denetimler yapılacağını dile getiren Köksal, esnafların cezai işlem görmemeleri için herkesin asli görevini yapmasını tavsiye etti.

