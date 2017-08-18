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Vali Varol: "Amasya dünyanın sayılı açık hava müzelerinden birisi"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı açık hava müzelerinden birisi olduğunu söyledi.

Kültür ve turizme yönelik çalışmaların son dönemde hız kazandığı Amasya'da hem turizm destinasyonları bakımından hem marka değeri olarak her geçen gün yükselen bir trend sergilendiğini belirten Vali Varol, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte valilik ve belediyenin şehrin geleceğine yön verip marka değerini katlayacak önemli projelerin aşama aşama gerçekleştiğine dikkat çekti.

8 bin 500 yıllık geçmişi olan topraklarında eşsiz kültürel değerlere sahip şehirde Yeşilırmak ile bütünleşen Amasya Yalıboyu Evlerinin büyülü bir ortam oluşturduğunu vurgulayan Dr. Osman Varol, geçen yıl ilk 7 ayda 300 bin 960 olan ziyaretçi sayısının bu yılın aynı döneminde 340 bin 122 kişiye yükseldiğine dikkat çekerek hedefin yılsonuna kadar 550 bin turist sayısına ulaşmak olduğunu söyledi.

Varol, ziyaret ettiği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Müdür Vekili Hakan Karaman ve şube müdürlerinden geniş bilgi aldı.

(MÇ-SLH-Y)



18.08.2017 10:35:33 TSI

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