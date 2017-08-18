Bingöl'de bitkin bulunan 2 yavru köpek koruma altına alındı
(Fotoğraflı)
Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de bitkin halde bulunan 2 yavru köpek koruma altına alındı.
Merkez, Simani Mahallesinde iki yavru köpeği bitkin halde olduğunu gören vatandaşlar, Bingöl Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne arayarak durumu bildirdi. Harekete geçen ekipler, yavruları bulunduğu yerden alarak Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürdü. Bakımevinde gerekli müdahaleleri yapılan köpekler koruma altına alındı.
Bingöl Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Tamer Kendi, "Simani Mahallesinde vatandaşlarca bitkin halde bulunan iki yavru köpek bakımevimize getirildi. Yavruların sağlık durumlarında herhangi bir problem yok. Kontrol ve bakımları yapılan yavrular, koruma altına alındı" dedi.
(YA-HİV-Y)
18.08.2017 10:37:15 TSI
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