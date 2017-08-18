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Suadiye'ye mahalle konağı ihalesi yapıldı

18 Ağustos 2017 Cuma, 10:35
Suadiye'ye mahalle konağı ihalesi yapıldı
Suadiye'ye mahalle konağı ihalesi yapıldı

(Fotoğraflı)

Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi tarafından yapılacak olan Suadiye Mahalle Konağı için ihale düzenlendi.
Kartepe'de halkının sosyal ve kültürel mekanlarla buluşmasına imkan sağlayacak bir mahalle konağının daha ihalesi gerçekleştirildi. Kartepe Belediyesi tarafından projelendirilen Suadiye Mahalle Konağı'nın yapım ihalesine 3 firma teklif verdi. Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin başkanlığında yapılan, yaklaşık maliyetinin 573 bin 366.96 TL olan ihaleye en yüksek teklif 585 bin TL olurken en düşük teklif ise 388 bin TL ile verildi.
İki kattan oluşacak Suadiye Mahalle Konağında muhtar odası, bilgi evi, mescid-abdesthane, emekli odası, eğitmen odası, iki derslik, spor salonu ve lavabolar bulunacak.
(GY-Y)

18.08.2017 10:37:37 TSI
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