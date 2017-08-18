ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlıklı yaşam ve doğaya saygı için çoluk çocuk pedal çevirdiler

18 Ağustos 2017 Cuma, 10:36
Sağlıklı yaşam ve doğaya saygı için çoluk çocuk pedal çevirdiler
Sağlıklı yaşam ve doğaya saygı için çoluk çocuk pedal çevirdiler

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi işbirliğinde düzenlenen Yeşil Bisiklet Sağlık İçin Pedalla isimli etkinlikte aileler çocukları ile birlikte pedal çevirdi.
''Sağlığını Koru, Çevreni Koru'', ''Sağlıklı Yaşam İçin Yeşil Bisiklet'', ''Hareketli ve Sosyal Yaşam'' sloganları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca bisikletin ulaşım aracı olduğu mesajı verildi. Ertuğrulgazi Mahalle Konağı önünde başlayan etkinliğe; Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Nihat Can ve Abdullah Tetik, Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz, Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan ve bisikletliler katıldı.
Ertuğrulgazi Mahalle Konağı önünde başlayan bisiklet turu, Kent Ormanı Tesisleri arasındaki parkurda devam etti. Etkinlik sonunda açıklama yapan Bilecik Belediye Başkan yardımcısı Nihat Can, Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini belirterek; ''Belediyemiz ve bisikletliler temsilciliği işbirliğinde güzel bir etkinlik için buluştuk. Bilecik Belediyesi olarak bu tür güzel etkinliklere hep destek veriyoruz. Belediye Başkanımız Selim Yağcı'nın da yakın ilgi gösterdiği ve desteklediği bir etkinlik. Kendisi şehir dışı programı dolayısıyla katılamadı. Ben onun selam ve muhabbetlerini iletiyorum'' dedi.
"Etkinliği her hafta gerçekleştirmeyi planlıyoruz"
Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz ise; Bilecik Belediyesi ve Bilecik Temsilciliği işbirliğinde Yeşil Bisiklet isimli etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Bu etkinliği sağlıklı bir toplum için, yeşili ve doğayı korumanın önemini belirtmek için yapıyoruz ve bisikletin en iyi ulaşım araçlarından birisi olduğunun mesajını vermek için yapıyoruz. Ayrıca şehirdeki karbon oranının düşmesi, şehir ulaşımının rahatlaması amacıyla yapıyoruz. Etkinliğimiz biri kısa diğeri uzun olmak üzere iki parkur şeklinde olacak. Bundan sonra da her hafta bu etkinliği yapmayı planlıyoruz ve yeni çalışmalarla bisiklet severlerin karşısına çıkmaya çalışacağız. Ben bu anlamda bizlere birçok noktada katkı sağlayan Belediye Başkanımız Selim Yağcı, Başkan yardımcılarımız ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.
Etkinlikte katılımcılara Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan tişört ve şapka takdim edildi.
(DA-Y)

18.08.2017 10:39:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Osmaneli'deki muhtarın feryadını Bursa Büyükşehir Belediyesi duydu
YEREL

OSMANELİ'DEKİ MUHTARIN FERYADINI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DUYDU
Başkan Yaman'dan inceleme
YEREL

BAŞKAN YAMAN'DAN İNCELEME
Başkan Duymuş'tan hasta ziyaretleri
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ'TAN HASTA ZİYARETLERİ
Başkan Yalçın, Belediye Meclis üyeleriyle piknikte buluştu
YEREL

BAŞKAN YALÇIN, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİYLE PİKNİKTE BULUŞTU
Bilecik'te öğrenciler yeni otogarda karşılanıyor
YEREL

BİLECİK'TE ÖĞRENCİLER YENİ OTOGARDA KARŞILANIYOR
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL

ERTUĞRUL GAZİ'Yİ ANMA VE SÖĞÜT ŞENLİKLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden vatandaşlara deprem bilgilendirme standı
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ İTFAİYESİNDEN VATANDAŞLARA DEPREM BİLGİLENDİRME STANDI
Milletvekili Eldemir Başkan Bakıcı ile birlikte Tekke Mahalle Camii'nde incelemelerde bulundu
YEREL

MİLLETVEKİLİ ELDEMİR BAŞKAN BAKICI İLE BİRLİKTE TEKKE MAHALLE CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali muhteşem bir finalle sona erdi
YEREL

BOZÜYÜK METRİSTEPE 1. SİNEMA FESTİVALİ MUHTEŞEM BİR FİNALLE SONA ERDİ
Başkan Bakıcı ve Milletvekili Eldemir'den DSİ Bölge Müdürü Gül'e ziyaret
YEREL

BAŞKAN BAKICI VE MİLLETVEKİLİ ELDEMİR'DEN DSİ BÖLGE MÜDÜRÜ GÜL'E ZİYARET
Şehrin birçok noktasında asfaltlama ve parke çalışmaları devam ediyor
YEREL

ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDA ASFALTLAMA VE PARKE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Başkan Yağcı'nın 1999 depreminin 18. yıl dönümü mesajı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'NIN 1999 DEPREMİNİN 18. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
Bilecikspor 3 kişiyi daha renklerine bağladı
YEREL

BİLECİKSPOR 3 KİŞİYİ DAHA RENKLERİNE BAĞLADI
İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, başarılı sporcuyu ağırladı
YEREL

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DURMUŞ, BAŞARILI SPORCUYU AĞIRLADI
Vali Büyükakın, sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL

VALİ BÜYÜKAKIN, SİVİL TOPLUM KURULUŞ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Yalçın, öğrencilerle piknik yaptı
YEREL

BAŞKAN YALÇIN, ÖĞRENCİLERLE PİKNİK YAPTI
Pazaryeri'nde kaldırım çalışmaları devam ediyor
YEREL

PAZARYERİ'NDE KALDIRIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR