Sağlıklı yaşam ve doğaya saygı için çoluk çocuk pedal çevirdiler

Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi işbirliğinde düzenlenen Yeşil Bisiklet Sağlık İçin Pedalla isimli etkinlikte aileler çocukları ile birlikte pedal çevirdi.

''Sağlığını Koru, Çevreni Koru'', ''Sağlıklı Yaşam İçin Yeşil Bisiklet'', ''Hareketli ve Sosyal Yaşam'' sloganları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca bisikletin ulaşım aracı olduğu mesajı verildi. Ertuğrulgazi Mahalle Konağı önünde başlayan etkinliğe; Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Nihat Can ve Abdullah Tetik, Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz, Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan ve bisikletliler katıldı.

Ertuğrulgazi Mahalle Konağı önünde başlayan bisiklet turu, Kent Ormanı Tesisleri arasındaki parkurda devam etti. Etkinlik sonunda açıklama yapan Bilecik Belediye Başkan yardımcısı Nihat Can, Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini belirterek; ''Belediyemiz ve bisikletliler temsilciliği işbirliğinde güzel bir etkinlik için buluştuk. Bilecik Belediyesi olarak bu tür güzel etkinliklere hep destek veriyoruz. Belediye Başkanımız Selim Yağcı'nın da yakın ilgi gösterdiği ve desteklediği bir etkinlik. Kendisi şehir dışı programı dolayısıyla katılamadı. Ben onun selam ve muhabbetlerini iletiyorum'' dedi.

"Etkinliği her hafta gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz ise; Bilecik Belediyesi ve Bilecik Temsilciliği işbirliğinde Yeşil Bisiklet isimli etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Bu etkinliği sağlıklı bir toplum için, yeşili ve doğayı korumanın önemini belirtmek için yapıyoruz ve bisikletin en iyi ulaşım araçlarından birisi olduğunun mesajını vermek için yapıyoruz. Ayrıca şehirdeki karbon oranının düşmesi, şehir ulaşımının rahatlaması amacıyla yapıyoruz. Etkinliğimiz biri kısa diğeri uzun olmak üzere iki parkur şeklinde olacak. Bundan sonra da her hafta bu etkinliği yapmayı planlıyoruz ve yeni çalışmalarla bisiklet severlerin karşısına çıkmaya çalışacağız. Ben bu anlamda bizlere birçok noktada katkı sağlayan Belediye Başkanımız Selim Yağcı, Başkan yardımcılarımız ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte katılımcılara Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan tişört ve şapka takdim edildi.

