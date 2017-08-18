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Osmaneli'deki muhtarın feryadını Bursa Büyükşehir Belediyesi duydu



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyü Muhtarı Erdoğan Kara, Bilecik İl Özel İdaresinin ilgilenmediğini iddia ettiği sorunlarının Bursa Büyükşehir Belediyesinin çözdüğünü, köyler arasındaki yolun yanı sıra köyü içinin de sıcak asfalt ile kapladığını belirterek teşekkür etti.

Muhtar Kara, Bilecik İl Özel İdaresinin yaşadıkları problemlerle ilgilenmediğini Genel Sekreteri tarafından makamına alınmadığını iddia etti. Feryatlarını AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi duyduğunu anlatan Kara, "Göletimiz var sulama kanalımız yok. Üç yıl önce sulama kanalı müracaatımız var, ses yok. Kendi imkanlarımızla çizdirdiğimiz proje var 1 yıldır bakan yok. 70 bin liralık su pompamız dahi alınmadı. Derdimizi bile anlatamıyoruz. Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri beni makamına dahi almıyor. Avdan üvey evlat mı?" dedi.



Avdan Köyü'nün feryadını Ak Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi duydu

Bilecik İl Özel idaresi ve İl Genel Meclisi üyelerinin dertlerine derman olmadığı iddia eden Muhtar Kara, "Feryadımı Bursa duydu. Osmaneli İlçesinin Avdan köyü olarak maalesef Bilecik'ten istenilen yardımları ve hizmetleri alamıyoruz. Köyümüz Bilecik Bursa sınırında olduğundan herhalde Bilecikli yetkililer bizleri burada unuttular. Köyümüzün yollarını Bursa Büyükşehir Belediyesinin ekipleri yapıyorlar. Yenişehir'e bağlı ve komşumuz olan Eğerce köyü ile bağlantı yolumuzu, yine İznik ile köyümüzün bağlantı yolunu Bursa Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Ne bir bakım var, ne de bir genişletme çalışması. Kış ayları gelince bazen Osmaneli ile ulaşımımız tamamen kesiliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi sadece köyler arasındaki yolu yapmakla da kalmadı, köyümüzün içini de sıcak asfalt ile kapladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve burada çalışan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Avdan köyü olarak Bursa Büyükşehir Belediyesinden çok memnunuz. Kendilerine bizlere verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



Bizi gözden çıkarttılarsa İznik'e bağlasınlar

Ak Partili Bursa Büyükşehir Belediyesinden memnuniyetini dile getiren Osmaneli Avdan köylüleri ise: "Bilecik İl Özel İdaresi bizim taleplerimize kulak tıkıyor. Muhtarımızı makamına dahi almıyor. Bizi gözden çıkarttılarsa İznik'e bağlasınlar. Biz Ak Partili Bursa Büyükşehir Belediyesinden çok memnunuz" diye ifade ediyorlar.



Görüşme talebine cevap yok

İddialarla ilgili olarak İHA muhabirinin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ile görüşmek isteği ise sonuçsuz kaldı. İlgililerin, Nalbant'ın toplantıda olduğunu, gün içerisinde dönüş yapılacağını iletmesine rağmen bir görüşme gerçekleşemedi.

(İC-Y)



18.08.2017 10:41:32 TSI

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