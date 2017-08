YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Afyonkarahisar'da göl ve göletlere 535 bin adet balık bırakıldı

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, kentteki göl ve göletlere 535 bin adet balık bırakıldığını kaydetti.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Arap, Türkiye'deki su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ile gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapıldığını aktardı. Arap, "İl Müdürlüğü olarak doğal göllerimiz ile göletlerimizdeki balık faunasının sürekliliği bizim için önemlidir. Bu amaçla her yıl düzenli olarak ve ihtiyaç duyulan yerlerin balıklandırılması için program yapılmakta ve balıklandırılmaktadır. Bu yıl göl ve göletlerimize 135 bin adet yavru sazan bırakılmıştır. Bakanlığımız, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü koordinesinde il müdürlüğümüzce Sandıklı İlçesi Dutağaç Göletine 400 bin adet besin keseli yavru sazan balığı ile balıklandırma yapılmıştır. Bu projeyle yeme alışmamış yavruların doğal ortama adaptasyonu takip edilecektir. Biz Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak balık neslinin sürekliliği için elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz. Halkımıza düşen ise boy ve zaman yasaklarına uymalarıdır. Unutulmamalıdır ki göl ve göletlerimizdeki balık neslinin devamı halkımızla ortak hareket etmemize bağlıdır. Boy ve zaman yasaklarına uyulmaz, küçük balıklar avlanırsa ve özellikle üreme dönemlerinde bilinçsiz olarak kıyıya yanaşan anaçların avlanması balık neslinin sürekliliğine vurulan bir darbedir. Bu nedenle balık avcılığı yapan amatör avcılarımızın bu bilinçte olması gerekmektedir. Ayrıca, buradan amatör avcılarımıza ve halkımıza sesleniyorum. Hiç kimse il müdürlüğümüzün izni ve bilgisi dışında her ne türde olursa olsun başka kaynaklardan balık getirerek atmasın. Özünde iyi niyetli gibi görünen bu hareket balığın atıldığı göldeki diğer balık türlerinin baskılanmasına ve hatta yok olmasına neden olabilmektedir" diye konuştu.

