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Dinar Belediyesi'nden, yaz spor okulu öğrencilerine büyük jest



(Fotoğraflı)



Çağrı Kaya

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediyesi tarafından çocuklara yönelik başlatılan yaz spor okulları faaliyetleri devam ederken, etkinlikler kapsamında çocuklara 300 adet ücretsiz tişört ve şapka dağıtıldı.

Dinar'da öğrencilere belediye tarafından verilen ücretsiz yaz spor kurslarına Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Şimşek, "Spor salonumuzda gerekse stadyumumuzda değerli öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz himayesinde sporun bütün branşlarında sizleri eğittiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlerde ilerde genç yetişkin sporcular olarak Dinarımıza kazandırdılar kutluyorum. 7-14 yaş arası öğrenciler spor salonu tesislerinde futbol, basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, güreş, boks, yüzme ve halk oyunları kursu eğitimlerini branş öğretmenlerinden alıyorlar.Kapalı spor salonu tesislerinde ve yarı olimpik yüzme havuzları tesislerinde kursiyer öğrencilere 300 adet tişört ve 300 adet şapka dağıtıldı" dedi.

(GC-



18.08.2017 10:53:47 TSI

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