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Selçuk'ta, Uluslararası Kongre Başladı



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KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü tarafından organize edilen 'Uluslararası Yarı İletken Malzemeler ve Aygıtlar Kongresi' başladı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kongre Başkanı Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Yüksel, "Selçuk Üniversitesi olarak aygıt fiziği ve yarı iletken teknolojileri ile ilgili araştırmaları öncelikli alan olarak belirledik ve bu konu ile ilgili olarak beş yıllık bir Strateji Belgesi hazırlayıp TÜBİTAK'a sunduk. Belirlediği amaçlar doğrultusunda araştırmalarına devam eden Selçuk Üniversitesi, konu ile ilgili son teknolojik gelişmelerin tartışılması ve işbirliklerinin oluşturulması amacı ile bu yıl ilk olarak Uluslararası Yarı İletken Malzemeler ve Aygıtlar Kongresi'ni üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlemekteyiz. 3 gün boyunca devam edecek kongrede toplam 65 sözlü, 112 poster sunumu gerçekleştirilecek. Tam metin olarak sunulan bildiriler Web of Science ve Scopus tarafından indexlenen Materials Today:Proceedings dergisinde basılacak. Bu kongrenin yarı iletken teknolojileri ile ilgili son yıllardaki araştırmaların ve gelişmelerin tartışılması ve yeni işbirliklerinin oluşturulması ile ilgili olarak önemli yararlar sağlaması bekleniyor" dedi.



"Üniversiteler ülkelerin vizyonunu belirler"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, "Üniversiteler ülkelerin gelişmesinde son derece önemli kurumlardır. Ülkenin ihtiyacı olan teknik ve eğitimli insanları yetiştirir, teknolojiyi geliştirir ve bunu üretime dönüştürür. Üniversiteler ülkemizin ve milletimizin gelişmesi için çok önemli görevleri üstlenmişlerdir. Biz Selçuk Üniversitesi olarak Selçuklu mirasını temsil eden bir kurumuz, sosyal alanda çok değerli fakültelerimiz yüksekokullarımız, meslek yüksekokullarımız var. Mühendislik alanında ise teknoloji ve sağlık alanında çok ilerdeyiz ve güçlüyüz. Ülkemizdeki birçok üniversitesinin önündeyiz. Mühendislik ve temel bilim alanlarında yapılacak çalışmalar ülkemizin önünü açacak çalışmalardır. Yarı iletkenlik konusunda ve güneş enerjisinde ülkemiz ve Konya'mız çok önemli bir konumda. Gelişmiş ülkelerin elinde tutmak için uğraştığı ileri teknolojiyi ülke olarak geliştirme noktasında iyi durumdayız. Diğer ülkelerle rekabet edebilecek alt yapıya, birikime, akademik kadroya ve insan gücüne sahibiz. Selçuk Üniversitesi olarak yarı iletenler alanında yapabileceğimiz önemli gelişmeler, atılımlar, hamleler en üst seviyeye yerleşebilecek konumdadır" diye konuştu.

Kongre açılışına, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Oğan, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Karabulut, Fen Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, yerli ve yabancı öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

(AH-Y)



18.08.2017 10:55:21 TSI

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