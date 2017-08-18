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Kalp krizine dikkat çekmek için yürüdüler

18 Ağustos 2017 Cuma, 10:54
Kalp krizine dikkat çekmek için yürüdüler
Kalp krizine dikkat çekmek için yürüdüler

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Personeli tarafından Kalp krizine dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdiler.
Oltu Toplum Sağlığı Merkezi personeli Oltu Kale Yürüyüş yolunda bir yürüyüş gerçekleştirerek Oltululara kalp krizini anlattılar. Ellerindeki "Kalbimi seviyorum" afişleriyle yürüyen Oltu Toplum Sağlığı Merkezi personeli vatandaşları da bilgilendirmek amaçlı el broşürü dağıtarak kalp krizinin ne olduğu hakkında bilgilendirdiler. Yürüyüşe vatandaşlarda destek verdi.
Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Vural, "Uzun ve zinde bir yaşam için kalp sağlığının korunması büyük önem taşıyor. Yeni yılı bir milat olarak alıp yaşam tarzınızda yapacağınız küçük değişikliklerle hem kalp hem de genel sağlığınızı korumanız mümkün Yeni yılda özellikle ailesinde kalp hastası olanların, belirli bir yaşın üzerindeki ve daha önce kalp muayenesi yaptırmamış kişilerin kardiyoloji uzmanına başvurması uygun olacaktır. Kişiler EKO ile kalplerinin durumunu ekrandan izleyebilir, Efor testi yaptırarak kalp performanslarını kontrol ettirebilir. Kolesterol, trigliserid ve kan şekeri ölçümlerini mutlaka yaptırılmalıdır. Ayrıca tansiyonun da düzenli olarak ölçtürülmesi gerekir. Bunları her yıl tekrarlayın. Aile geçmişin kalp hastası varsa, kişi şişmansanız, diyabet veya yüksek tansiyon hastasıysa ve sigara kullanıyorsa bu tetkikleri 30 yaşından itibaren yaptırmalıdır" dedi.
Yürüyüşe katılan Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Personeli yürüyüş yolundaki kamelyalarda oturan vatandaşlara el broşürü dağıttılar.
(DMA-AT-Y)

18.08.2017 10:57:00 TSI
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