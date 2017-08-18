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Turnuva komitesinden Başkan Şirin'e teşekkür



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MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Bahattin Köksal Futbol Turnuva Komitesi, turnuvaya verdiği desteklerden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Turgay Şirin'i makamında ziyaret eden Bahattin Köksal, Mustafa Varol, Davut Mıdık ve Oğuz Erzik turnuvaya desteklerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkürlerini sundu. Düzenleme komitesi adına konuşan Mustafa Varol, "Sayın Belediye Başkanımıza geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda düzenlediğimiz ve yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı Bahattin Köksal Futbol Turnuvası'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin de zamanında futbol oynağı bir dönemde spora ve sporcuya verdiği önemi çok iyi biliyoruz. 5 yıldır futbol turnuvasının geleneğini sürdürüyoruz, sürdürmeyi de hedefliyoruz"dedi.



"Gençlerimizi sporla iç içe yetiştiriyoruz"

Turnuva komitesinin ziyaretlerinden dolayı memnun olduğunu belirten Başkan Şirin, "Turgutlu Belediyesi olarak gençlerimizi spora teşvik etme adına düzenlenen böylesi turnuvalara elimizden geldiğince destek oluyoruz. Turgutlu'nun 'spor kenti' olması adına gençlerimizi ve çocuklarımızı sporla iç içe yetiştiriyoruz. Bahattin Köksal hocamız Turgutlu'da futbol oynağımız dönemde benimde hocalığımı yapan, yüzlerce sporcu yetiştiren Turgutlu'da ayrı bir yere sahip değerlerimizden biridir. Ben de kendilerine spora ve sporcuya verdiği önemli katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Turnuvada derece yapan takımları da ayrıca tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

(SC-Y)



18.08.2017 10:57:08 TSI

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