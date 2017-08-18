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Erciyes Tekrnopark'tan BİGG programında büyük başarı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı'nın (BİGG), 2017 Çağrısı 1.Dönem sonuçları açıklandı. TÜBİTAK tarafından desteklenen 20 uygulayıcı kuruluş arasında yer alan Erciyes Teknopark BİGG Erciyes programı kapsamında TÜBİTAK'a başvuran 11 girişimciden 9'u 1512 sermaye desteği almaya hak kazandı.

Erciyes Teknopark'ın %82'lik kabul oranıyla göstermiş olduğu başarı hakkında açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Murat Doğan şunları söyledi: "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG), ekonomiye katkı sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlayarak 150.000 TL'ye kadar karşılıksız sermaye desteği ile girişimcilerin başarılı birer teknoloji tabanlı işletmeye dönüşümlerini kapsar. Bireysel Genç Girişim Programı 2017 yılı çağrısı 1. dönemine 20 uygulayıcı kuruluş aracılığıyla, 1.327 girişimci iş fikri başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada bunlardan 312'si başvuru şartlarına uygun bulunarak panel değerlendirmesine kabul edilmiş, TÜBİTAK tarafından yapılan panel değerlendirmeleri sonucunda da, 206 girişimcinin Teknogirişim Sermayesi Desteği almasının uygun bulunduğu paylaşılmıştır.

20 uygulayıcı kuruluş arasında kabul oranı en başarılı BİGG programlarından birisi olan Erciyes Teknopark BİGG Erciyes programı kapsamında da 11 projenin 9'u TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

%82'lik kabul oranıyla Erciyes Teknopark BİGG Erciyes programı kapsamında Kayseri için önemli bir başarı grafiği sergilemiş durumdayız. Kayseri'deki girişimcilik ekosistemini daha da canlandırıp edindiğimiz tecrübe birikimimizle BİGG Erciyes programında önümüzdeki dönemde önemli başarılar gerçekleştirebilmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda girişimci ve girişimci adaylarının çağrı dönemlerini takip ederek, ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacak iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri adına başvurularını www.biggerciyes.com adresi üzerinden yapabileceklerini de belirtmek isterim."

(AÖ-Y)



18.08.2017 10:58:26 TSI

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