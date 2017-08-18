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Büyükşehirden hayvancılığa büyük destek

18 Ağustos 2017 Cuma, 10:59
Büyükşehirden hayvancılığa büyük destek
Büyükşehirden hayvancılığa büyük destek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal bölgeleri kalkındırmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Saruhanlı Şatırlar Mahallesine 2 adet hayvan içme suyu (HİS) göleti ve fidanların sulanması amacıyla 2 adet gölet yapım çalışmaları tamamlandı.
Saruhanlı ilçesine bağlı Şatırlar Mahallesinde hayvancılık ile gelirlerini sağlayan üreticilerin yaz aylarında hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması yönünde yaşadığı sıkıntıyı Manisa Büyükşehir Belediyesi çözüme kavuşturdu. Şatırlar Mahallesine 2 adet hayvan içme suyu göleti ve fidanlara can suyu vermek amacıyla yapılan 2 adet gölet tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, çalışmaların kısa sürede tamamlandığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik. Saruhanlı Şatırlar Mahallesinin hayvan içme suyu göleti ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı tamamladık. Hayvan sulama göleti ile Şatırlar Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız büyük bir sorundan kurtulacak. Ayrıca bölgede yapılan ağaçlandırma çalışmaları için de can suyu için gerekli olan gölet ihtiyacı da karşılandı. Yapılan göletlerimiz bölge halkına hayırlı olsun" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Saruhanlı Şatırlar Mahallesinde yapılan hayvan sulama göleti için mahalle sakinleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.
(SC-Y)

18.08.2017 11:01:49 TSI
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