Midyat'ta tarla günü etkinliği düzenlendi
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Bilal Bedir
MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.
İlçenin Kayalıpınar Mahallesi'nde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odası tarafından düzenlenen etkinliğe çiftçiler katıldı. Etkinlikte konuşan Midyat Ziraat Odası Başkanı Mehmet Beşir Evsen, "3 yıldır GAP TEYAP modeli kapsamında GAP İdaresi ile 5 yıllık iş protokolü kapsamında çiftçilerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda 2 yıl önce çiftçilerimize demostrasyon kurmaya başladık. Çiftçilerimize yüzde 70 hibe veriyoruz. Yüzde 30'unu çiftçilerimiz karşılıyor. Fide, damlama, sulama, boru sistemi, ilaç gübre, ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Şuan 4 çiftçimiz bu hizmetten faydalanıyor. Bunu daha fazla köylerimize yayacağız. Her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız" dedi.
(BB-MP-Y)
18.08.2017 11:01:51 TSI
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