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Batman Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman Üniversitesi, 8 profesör, 1 doçent ve 31 yardımcı doçent olmak üzere toplamda 40 öğretim üyesi alınacağını duyurdu.

Öğretim üyesi ihtiyacının olduğu alanlarda ilana çıktıklarını ifade eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Batman Üniversitesi'nin öğrenci sayısını artırmak için öğretim üyesi alımının şart olduğunu, akademik kadronun güçlenmesi ile öğrenci sayısının da paralel olarak yükseleceğini söyledi. Batman Üniversitesi'nin öğretim niteliğini artırmak ve kronikleşmiş sorunlara çözüm bulmak için yoğun çaba içinde olduklarını ifade eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, 2017-2018 akademik yılı öncesi üniversitenin eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi.

(MŞY-MP-Y)



18.08.2017 11:02:46 TSI

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