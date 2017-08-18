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Hasankeyfli genç çiftçilere 148 adet hayvan verildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 8 çiftçiye 148 küçük ve büyükbaş hayvan dağıtıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında uygulanan Genç Çiftçi Projeleri ile Hasankeyf'e bağlı köylerde toplam 8 genç çiftçiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda, 4 genç çiftçiye kişi başı 6 adet olmak üzere toplam 24 adet büyükbaş Sığır ile 4 genç çiftçiye de kişi başı 37 adet olmak üzere toplam 148 adet küçükbaş koyun dağıtımı yapıldı.

(MŞY-MP-Y)



18.08.2017 11:04:27 TSI

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