ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hasankeyfli genç çiftçilere 148 adet hayvan verildi

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:02
Hasankeyfli genç çiftçilere 148 adet hayvan verildi
Hasankeyfli genç çiftçilere 148 adet hayvan verildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 8 çiftçiye 148 küçük ve büyükbaş hayvan dağıtıldı
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında uygulanan Genç Çiftçi Projeleri ile Hasankeyf'e bağlı köylerde toplam 8 genç çiftçiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda, 4 genç çiftçiye kişi başı 6 adet olmak üzere toplam 24 adet büyükbaş Sığır ile 4 genç çiftçiye de kişi başı 37 adet olmak üzere toplam 148 adet küçükbaş koyun dağıtımı yapıldı.
(MŞY-MP-Y)

18.08.2017 11:04:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Batman Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak
YEREL

BATMAN ÜNİVERSİTESİ 40 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
İtfaiyecilere yüzme eğitimi veriliyor
YEREL

İTFAİYECİLERE YÜZME EĞİTİMİ VERİLİYOR
Batman'da gıda denetimleri sıklaştırıldı
YEREL

BATMAN'DA GIDA DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI