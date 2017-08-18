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Aranan 515 şahıstan 119'u tutuklandı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aranan 515 şahıs hakkında işlem yapılırken, şahıslardan 119'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında yakalama ve UYAP araması bulunan 515 şahsın yakalandığı öğrenildi. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 119'unun tutuklandığı bildirildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir başka çalışmada ise kayıp müracaatı bulunan 107 şahıstan 95'inin bulunduğu ve 12 kayıp şahsın aranması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

(AÖ-Y)



18.08.2017 11:10:19 TSI

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