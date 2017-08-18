YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Üzülmez, BBP'Lİ heyeti ağırladı

Başkan Üzülmez, BBP'Lİ heyeti ağırladı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve ilçe yönetimini makamında ağırladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Serhat Duyar ve Kartepe ilçe yöneticileri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'i makamında ziyaret ettiler. Uzun zamandır ziyareti planladıklarını belirten BBP İl Başkanı Serhat Duyar, "BBP Kocaeli İl Başkanlığı olarak yeniden yapılanma içerisine girdik. Kartepe ilçemizde de yeniden yapılanıyoruz. Ülkemiz birlik ve beraberliğin çok önemli olduğu zamandan geçmektedir. Hep birlikte ülkemize hizmet etmek arzusundayız" dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, "Türkiye zor bir bölgede cennet bir ülke. Gelişmemizi, büyümemizi istemeyen düşmanımız çok. Ülkemizi işgal etmek isteyen vatan hainlerinin, maşası oldukları haçlı zihniyeti, ülkemizde bir darbe adıyla işgale kalkıştı. Darbeler, insanlarımıza zarar vermeden, yönetim şeklini değiştirmeye yöneliktir" diye konuştu.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçede hayata geçirilen projeler hakkında da BBP'li heyete bilgiler aktardı.

(GY-Y)



18.08.2017 11:12:22 TSI

NNNN

