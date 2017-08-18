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Başkan Atilla, Bismil'de vatandaşlarla buluştu

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:11
Başkan Atilla, Bismil'de vatandaşlarla buluştu
Başkan Atilla, Bismil'de vatandaşlarla buluştu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bismil ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, önerileri ve talepleri dinledi, Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki yatırımlarını inceledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bismil ilçesine giden Başkan Atilla, İstasyon Caddesi'nde esnafları ziyaret etti. Yolda karşılaştığı vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Atilla, önerileri ve talepleri dinledi. Bir kıraathanede vatandaşlarla beraber çay içip sohbet eden Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Atilla, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İlçe Otogarı inşaatını denetledi, birim amirlerinden bilgi aldı. Ardından Başkan Atilla, ilçelerde hizmet ağını geliştirmek amacıyla yapılan Koordinasyon Merkezi'ni inceledi.
(İHA-MP-Y)

18.08.2017 11:13:58 TSI
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