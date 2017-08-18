İzmit parkları bakıma alındı
(Fotoğraflı)
Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit'teki park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlarda bulunan ve çoğu kullanım hatası yüzünden zarar gören kondisyon aletleri, oyun grupları, çöp kovalarını bakıma alarak yenilediler. Yetkililer, park ve yeşil alanlardaki araç gereçlerin kullanımı konusunda vatandaşların dikkatli olmalarını gerektiğini dile getirdiler.
(GY-Y)
18.08.2017 11:18:01 TSI
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