Başkan Atilla, asfalt çalışmasını denetledi
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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda başlayan sıcak asfalt çalışmasını denetledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, belediyenin hizmetlerini denetlemeye devam ediyor. Kent merkezinde 500 bin ton hedefiyle başlatılan sıcak asfalt çalışması, bulvar, cadde ve sokaklarda devam ederken, Başkan Atilla, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda başlayan asfalt çalışmasını yerinde denetledi. Asfalt çalışmasına ilişkin birim amirlerinden bilgi alan Başkan Atilla, işçilerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
(İHA-MP-Y)
18.08.2017 11:18:45 TSI
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