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Engellilerden Bozbey'e teşekkür



(Fotoğraflı)



Muharrem Doğantez

BURSA (İHA) - Bursa Otizmli Bireyler ile Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e desteklerinden dolayı plaket verdi.

Bursa Otizmli Bireyler ile Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıymet Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Halk Evi'nde ziyaret etti. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Kıymet Bilgili, Mustafa Bozbey'e desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Bozbey, engellilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'ni 19 Mayıs Mahallesi'nde çalışmaları başlayan daha donanımlı binaya taşıyacaklarını söyledi. Bizim Ev'in yeni binasında özel atölye odalarının da yer alacağını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Bizim Ev, engelli bireyler ve yakınlarına bağımsız ve verimli zamanlar kazandırmak, engelliliğe dair toplumsal farkındalık oluşturmak için kuruldu. En önemlisi, tecrübeleri paylaşmak isteyen gönüllülerle burada bir araya geliniyor. Engelli ve engelsizler üretmenin ve paylaşmanın keyfini Bizim Ev çatısı altında yaşama imkanı buluyor. Sanattan spora ve müziğe, atölye çalışmalarından engelli hakları ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmetine sürekli artan bir çalışma yelpazesine sahip olan Bizim Ev, katılımcı sayısını da hızla artırıyor. Yeni binamızda engelli bireyler ve yakınlarının Bizim Ev'de daha uzun vakitler geçirmelerini sağlamak, çeşitli çalışmalara katılma fırsatı sunmak istiyoruz" dedi.

Bozbey, "İki katlı yapıda eğitim birimleri, bilim, seramik, resim ve ebru atölyeleri, konferans salonu, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, halk oyunları ve eskrim salonu, kafeterya ve yemekhane yer alacak. Engelli oyun grupları, gezinti bahçesi, spor sahası, tarım alanı ve uygulama serasının da yer alacağı yeni yerleşkede engelli bireylerin sanat atölyelerinde ve tarımsal uygulama alanlarında ürettiği ürünlerin halka açık satışının yapılacağı atölye ve tarımsal ürünlerin satış noktası da olacak" diye konuştu.

(MŞ)



18.08.2017 11:22:55 TSI

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