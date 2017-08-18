YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit'te kurbanlıklar pazara indi

İzmit'te kurbanlıklar pazara indi



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi, Solaklar Yolu üzerine yapmış olduğu Türkiye'nin en modern hayvan pazarına kurbanlıklar getirildi.

Modern hayvan pazarında, İzmit başta olmak üzere Van, Artvin, Ağrı, Erzurum, Yozgat, Bolu, Afyon, Tokat ve Sakarya gibi Türkiye'nin dört bir yanından getirilen kurbanlıklar satışa sunuluyor. 90 kurbanlık satıcısının bulunduğu İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nda yaklaşık 3 bin büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanın alıcısıyla buluşacağı ifade edildi.

Pazara getirilen kurbanlık hayvanları taşıyan araçların sevk, pasaport, araç dezenfeksiyon belgesi ile kurbanlık hayvanların sağlık raporu ve hayvanların yaşları konularında İzmit Belediyesi veteriner hekimi ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimlerinin de titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi. Pazarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de 7 gün 24 saat bölgede görev yaptığına da vurgu yapıldı.

Büyük bir hareketliliğin yaşandığı pazar alanında, zabıta ekipleri ve veteriner hekim kontrolünde periyodik olarak ilaçlama yapıldığına da işaret edildi. Modern Hayvan Pazarı'na gelip burada oldukça modern ve konforlu bir alanda kurbanlık hayvan satışını gerçekleştiren satıcılarda, kendilerine bu imkanları sağladığı için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve ekibine teşekkür ettiler.

(GY-Y)



18.08.2017 11:23:11 TSI

NNNN

