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Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yoğun ilgi

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:22
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yoğun ilgi
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için açılan 332 kontenjan için bin 839 öğrenci başvuruda bulundu.
Düzce Üniversitesi, Enstitülerinin gösterdiği başarılarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir önceki yılın güz yarıyılında 3 doktora, 7 tezli yüksek lisans, 4 tezsiz yüksek lisans programı için belirlenen 246 kontenjana 991 öğrenci başvuruda bulunan enstitüye, 14 programa öğrenci alınırken, bu yıl 3 doktora, 13 tezli yüksek lisans, 5 tezsiz yüksek lisans kapsamında 21 programa öğrenci kabul edilecek.
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne gösterilen ilgi ve alakadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Ertuğrul, "2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında devlet üniversiteleri arasında birinci olması, eğitim-öğretim kalitesi, Kredi Yurtlar Kurumu'nun barınma ve konaklama kapasite artırımı, üniversitenin bölgesel konumu, İstanbul ve Ankara gibi iki büyük ilin ortasında yer alması ve ulaşımın kolay olması gibi nedenlerle öğrenciler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor" dedi.
(TT-GY-Y)

18.08.2017 11:25:10 TSI
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