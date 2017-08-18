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Dereler yağmurlara hazırlanıyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:27
Dereler yağmurlara hazırlanıyor
Dereler yağmurlara hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, taşkınlara karşı dereleri ıslah ediyor.
Önemli bir bölümünün yer altında olması sebebiyle kamuoyu tarafından görünmeyen altyapı yatırımlarına son 5 yılda 1 milyar 300 milyon TL'den fazla kaynak aktaran Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ kanalıyla Osmangazi'de Ahmetbeyköy Deresi, Alman Kanalı, Cilimboz Deresi, Dereçavuş Deresi, Gökdere, İsmetiye ve Nilüfer dereleri; Yıldırım'da Hacıvat, Gökdere ve Akçalar dereleri; Nilüfer'de Ayafatma Deresi, Ayvalı Deresi, Çalık deresi, Kurutma Kanalı Nilüfer Deresi; Gemlik'te Çarşı Deresi, Çatal Deresi ve Karsak Deresi; Mudanya'da Çağrışan Deresi, Çakal Deresi ve Çayırbaşı Deresi ve Kestel'de de Mandıras Deresi'nde ıslah çalışmalarını sürdürüyor.
Mesken endüstriyel ve sel sularının getirdiği atıklarla dolan dereleri belli bir plan dahilinde temizlediklerini belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, sel sularının dere yataklarından taşması sonucu meydana gelebilecek felaketlere karşı alınabilecek tedbirlerin başında dere temizliğinin geldiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi'nin 'vizyon kent Bursa' hedefine giden yolda, çevreyle uyumlu altyapı çalışmalarının önem taşıdığını dile getiren Çetinavcı, "Sadece şehir merkezinde değil, ilçelerimizdeki derelerde temizlik ve ıslah çalışmalarımız program dahilinde periyodik olarak devam ediyor" dedi.
(MŞ)

18.08.2017 11:28:59 TSI
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