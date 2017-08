YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samandağ'da "Kadına Yönelik Şiddet" paneli

Samandağ'da "Kadına Yönelik Şiddet" paneli

- Nehir: "Kadının mücadelesi artarak devam ediyor"



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele panelinde kadının şiddetle mücadelesinin artarak devam ettiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Samandağ Belediyesi Kadın Danışma Merkezi iş birliğiyle 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu panel Belediye Eski Nikah Salonu'nda gerçekleşti. Panelin Moderatörlüğünü Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir yaptı.

Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir, kadının mücadelesinin Türkiye'de 80'li yıllarda başladığını o günden bugüne bu mücadelenin artarak devam ettiğini belirterek, "Bu süreç içerisinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun ve benzeri kanunlar çıkarıldı. Ama bütün bu kanunlar, kadınlara karşı şiddet ve ayrımcılık söz konusu olduğunda kültür, örf, adet, gelenek ve sözde namusa kurban edildi. Çocuğun kadın veya erkek olarak yetiştirilmesi sürecinde iki cins arasında çok önemli farklılıklar bulunmakta. Bu süreç erkekler için ödüller, teşvikler, özendirmeler, keyifli ayrıcalıklar sunularak gerçekleşirken kadınlar için baskı, tehdit aşağılama, değersizleştirme, psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet altında gerçekleşiyor. Ve biliyoruz ki sistemin bu cinsiyetçi bombardımanı karşısında kız yada erkek tüm çocuklar yapayalnızlar" dedi.

Nehir, son 15 yıldır Türkiye'deki kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini söyleyerek, "Samandağ'da Türkiye'nin bir parçası. Samandağ İlçe Emniyeti bu konuya dikkat çekmiş ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yazışarak bu konuda çalışmanın önemine işaret etmiş. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda da bizler bu paneli burada ortaklaşa düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Çalışmacı Esin Güven ise Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırmasına göre her 10 kadından 4'ünün fiziksel şiddete maruz kaldığını belirterek, "Her 4 kadından 1'i yaşadığı şiddet sonucunda yaralanmıştır. Kadınların yüzde 15'i cinsel şiddete maruz kalıyor. Her 10 kadından 1'i gebeliği sırasında fiziksel şiddete maruz kalmıştır" diye konuştu.

Düzenlenen panele Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, Samandağ SGK İl Müdürü Gülay Ateş, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

(ELF-Y)



18.08.2017 11:30:02 TSI

NNNN