ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siverek'te Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:29
Siverek'te Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı
Siverek'te Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı

(Fotoğraflı)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Siverek Belediyesi tarafından Şanlıurfa karayolu 2'nci kilometresinde bulunan alanda olimpik yüzme havuzu ve bazı sosyal tesislerin temeli atıldı.
Şanlıurfa - Siverek karayolunun ikinci kilometresinde temeli atılan olimpik havuzda çocuk yüzme havuzu, kafeterya, teras, yürüyüş parkurları, piknik alanı, mescit gibi sosyal alanların bulunduğu projenin 5 ay içerisinde tamamlanacağı bildirildi. Katılımcılara proje ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Resul Yılmaz, "Bugün mutlu bir günümüz, temelini atacağımız olimpik yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, kafeteryası açık terası, mescitlerimiz, mutlu günlerde kullanılabilecek mekanlarımız ve çamlık alan içinde piknik alanı bulunan bu tesisin Siverek'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 5 ay gibi kısa bir sürece bu tesisi tamamlamayıp, çok kıymetli Siverek halkının hizmetine sunacağız" dedi. Temel atma töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Metin Demirel, "Sıcak iklimli bir bölgede yaşıyoruz ve yaz aylarında sulama kanallarında baraj göllerinde gençlerimiz boğuluyor. Bu tür olimpik yüzme havuzlarının sayısının çoğaltılması gerekiyor, ilçemizde yapılan tesisin hayırlı olmasını diliyorum emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Temeli atılan tesisi ilçeye kazandıran Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ı tebrik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Öncelikle Siverek Belediye Başkanlığımızın yapımı için başlatmış olduğu bu yüzme havuzu ve sosyal tesisin Siverek'imize ve gençlerine hayırlar getirmesini diliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar, proje ile ilçede önemli bir eksikliğin giderileceğini belirterek, "Değerli Belediye Başkanlarımız hakikaten güzel düşünmüşler. Bu tesisi daha modern ve daha güzel hale getirip gençlerin hizmetine sunmayı düşünmüşler. Bu sosyal tesis inanıyorum ki çok güzel bir hizmet, en kısa zamanda yükselecek. Zaman bizim için çok önemli, gençlerimizi ne kadar kısa sürede bu hizmetlerden faydalandırırsak o kadar önemli" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından kurban kesildi ve okunan dualar eşliğinde yüzme havuzunun temeli atıldı.
Temel atma törenine AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Jandarma Komutanı Hayati Yazıcı, Emniyet Müdürü Yener Gül, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(CS-SD-Y)

18.08.2017 11:31:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ceylanpınar'da Sosyal Alanlar Artıyor
YEREL

CEYLANPINAR'DA SOSYAL ALANLAR ARTIYOR
Eyyübiye'de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi
YEREL

EYYÜBİYE'DE KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ BELİRLENDİ
Şanlıurfa'da 40 takımın katıldığı şehitler turnuvası sona erdi
YEREL

ŞANLIURFA'DA 40 TAKIMIN KATILDIĞI ŞEHİTLER TURNUVASI SONA ERDİ
Şanlıurfa'da 40 takımın katıldığı şehitler turnuvası sona erdi
YEREL

ŞANLIURFA'DA 40 TAKIMIN KATILDIĞI ŞEHİTLER TURNUVASI SONA ERDİ
Şanlıurfa'da 40 takımın katıldığı şehitler turnuvası sona erdi
YEREL

ŞANLIURFA'DA 40 TAKIMIN KATILDIĞI ŞEHİTLER TURNUVASI SONA ERDİ
Sahada çalışan işçilerle amirleri il genelindeki hizmetleri değerlendirdi
YEREL

SAHADA ÇALIŞAN İŞÇİLERLE AMİRLERİ İL GENELİNDEKİ HİZMETLERİ DEĞERLENDİRDİ
50 mahalleye 170 kilometre yeni asfalt
YEREL

50 MAHALLEYE 170 KİLOMETRE YENİ ASFALT
Kuran Kursu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ
Kuran Kursu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ
Kurbanlıklar pazara indi
YEREL

KURBANLIKLAR PAZARA İNDİ
Haliliye geri dönüşüm ile israfı önlüyor
YEREL

HALİLİYE GERİ DÖNÜŞÜM İLE İSRAFI ÖNLÜYOR