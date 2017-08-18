YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siverek'te Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı

Siverek'te Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Siverek Belediyesi tarafından Şanlıurfa karayolu 2'nci kilometresinde bulunan alanda olimpik yüzme havuzu ve bazı sosyal tesislerin temeli atıldı.

Şanlıurfa - Siverek karayolunun ikinci kilometresinde temeli atılan olimpik havuzda çocuk yüzme havuzu, kafeterya, teras, yürüyüş parkurları, piknik alanı, mescit gibi sosyal alanların bulunduğu projenin 5 ay içerisinde tamamlanacağı bildirildi. Katılımcılara proje ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Resul Yılmaz, "Bugün mutlu bir günümüz, temelini atacağımız olimpik yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, kafeteryası açık terası, mescitlerimiz, mutlu günlerde kullanılabilecek mekanlarımız ve çamlık alan içinde piknik alanı bulunan bu tesisin Siverek'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 5 ay gibi kısa bir sürece bu tesisi tamamlamayıp, çok kıymetli Siverek halkının hizmetine sunacağız" dedi. Temel atma töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Metin Demirel, "Sıcak iklimli bir bölgede yaşıyoruz ve yaz aylarında sulama kanallarında baraj göllerinde gençlerimiz boğuluyor. Bu tür olimpik yüzme havuzlarının sayısının çoğaltılması gerekiyor, ilçemizde yapılan tesisin hayırlı olmasını diliyorum emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Temeli atılan tesisi ilçeye kazandıran Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ı tebrik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Öncelikle Siverek Belediye Başkanlığımızın yapımı için başlatmış olduğu bu yüzme havuzu ve sosyal tesisin Siverek'imize ve gençlerine hayırlar getirmesini diliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar, proje ile ilçede önemli bir eksikliğin giderileceğini belirterek, "Değerli Belediye Başkanlarımız hakikaten güzel düşünmüşler. Bu tesisi daha modern ve daha güzel hale getirip gençlerin hizmetine sunmayı düşünmüşler. Bu sosyal tesis inanıyorum ki çok güzel bir hizmet, en kısa zamanda yükselecek. Zaman bizim için çok önemli, gençlerimizi ne kadar kısa sürede bu hizmetlerden faydalandırırsak o kadar önemli" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından kurban kesildi ve okunan dualar eşliğinde yüzme havuzunun temeli atıldı.

Temel atma törenine AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Jandarma Komutanı Hayati Yazıcı, Emniyet Müdürü Yener Gül, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(CS-SD-Y)



18.08.2017 11:31:15 TSI

NNNN

