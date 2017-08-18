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Fen işlerinden bakım onarım çalışmaları



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen program dahilinde ilçenin dört bir yanında bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor.

Ulus Mahallesi 2140 Sokak ve 2140/1 Sokakta asfalt yenileme ve PMT serimi çalışması yapan Fen İşlerine bağlı ekipler, Mehmetçik Caddesi'nde de tretuvar çalışması gerçekleştirdi. Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde asfalt bakım ve onarım çalışması yapan ekipler, İstasyon Mahallesi 1473 sokakta ise parke yol bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Tavşanlı Mahallesi 1319 sokakta asfalt yama çalışmasının yanı sıra taş duvar çalışmalarını da tamamlayan Gebze Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, ayrıca Cumaköy Mahallesi'nde de parke yol yapım çalışmalarını sürdürdü.

(GY-Y)



18.08.2017 11:31:40 TSI

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