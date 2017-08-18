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Kartepe futbol turnuvası devam ediyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:32
Kartepe futbol turnuvası devam ediyor
Kartepe futbol turnuvası devam ediyor

(Fotoğraflı)

Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği işbirliğinde düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası devam ediyor.
Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği işbirliğinde düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası devam ediyor. Arslanbey Stadında başlayan turnuvaya Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Başkan Danışmanı Levent Atalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, KASKF Başkanı Murat Aydın ile belediye meclis üyeleri katıldı.
Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan'ın başlama vuruşu ile başlayan turnuvaya üç grupta 12 takım katılıyor. Programı çakıştığı için açılış maçına katılamayan Başkan Üzülmez, mücadele eden tüm takımlara başarılar diledi.
(GY-Y)

18.08.2017 11:35:08 TSI
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