YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kartepe futbol turnuvası devam ediyor

Kartepe futbol turnuvası devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği işbirliğinde düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası devam ediyor.

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Kulüpler Birliği işbirliğinde düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası devam ediyor. Arslanbey Stadında başlayan turnuvaya Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Başkan Danışmanı Levent Atalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, KASKF Başkanı Murat Aydın ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan'ın başlama vuruşu ile başlayan turnuvaya üç grupta 12 takım katılıyor. Programı çakıştığı için açılış maçına katılamayan Başkan Üzülmez, mücadele eden tüm takımlara başarılar diledi.

(GY-Y)



18.08.2017 11:35:08 TSI

NNNN

