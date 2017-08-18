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Voleybol Temsilcisinden Başkan Bulutlar'a teşekkür

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:33
Voleybol Temsilcisinden Başkan Bulutlar'a teşekkür
Voleybol Temsilcisinden Başkan Bulutlar'a teşekkür

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin ve Voleybol gözlemcisi Nejdet Seven, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret ederek Başkan Bulutlar'a Erzurum da voleybola vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ettiler.
Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin, Başkan Orhan Bulutlar'a voleybol sporuna vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ziyarette konuşan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 1. ligde mücadele eden Palandöken Belediyesi Voleybol Kulübünün daha güzel başarılara imza atacağını söyleyerek, " Erzurum da ve Palandöken İlçemiz de voleybola ilgi giderek artmaktadır. İnşallah bizler gençlerimizin bu ilgi ve alakasını doğru analize edebilirsek çok daha büyük başarı sağlamış olacağız. Gençlerimizin sağlıklı ortamlarda kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve sevdiği işlerle meşgul olmaları bizler için en büyük başarıdır. İnşallah bu sezonda desteğimiz daha da artacak ve daha çok gençlerimizle birlikte olacağız. İnşallah bu sezon hedefimiz olan süper lige çıkma için çalışacağız. Bu sezon tecrübeli sporcular ile harmanlanmış gençlerimize ağırlıkta yer vereceğiz." dedi.
(ERZ-AT-Y)

18.08.2017 11:35:19 TSI
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