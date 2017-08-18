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Hisarcık Belediyesi istişare toplantısı düzenledi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediyesince daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, ilçe esnafı, köy ve mahalle muhtarlarının katılımlarıyla ilçeye yapılmakta olan hizmetler konusunda istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Başkan Yardımcısı Süleyman Akçay, Hisarcık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tosun, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilçe esnafı, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Belediye Düğün Salonunda düzenlenen toplantıda ilçeye yapılmakta olan hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede şu an su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışkan,"Önümüzdeki haftadan itibaren semt pazarı yeni yapılan kapalı pazar yerinde kurulacaktır. İlçemiz kanalizasyon şebekesi 1970 Gediz Depremi sonrası, su şebekesi ise 1987-1988 yıllarında yapılmış, sonraları bu şebekelere ihtiyaca binaen ilave hatlar eklenmiştir. Ancak zamanla eskiyen su ve kanalizasyon şebekeleri sık sık arıza yapar hale gelmişti. Şu an hepimizin gördüğü gibi ilçemiz kanalizasyon ve su şebekesi hatları Belediyemiz ve İller Bankası ortaklığıyla yapılan proje çerçevesinde yenilenmektedir. Bu arada ilçemizin uzun yıllardan beri sık sık yaşadığı elektrik kesintilerini sona erdirmek ve ilçeye kesintisiz enerji verme noktasında önümüzdeki günlerde de elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarına başlanacaktır. Hayatın gerçeği olarak nimet-külfet dengesi içinde yapılan alt yapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar bazı sıkıntılar ile karşılaşmamız doğaldır. Sizlerden isteğimiz bu konularda belediyemize ve yüklenici firmaya yardımcı olmanızdır. Toplantıya katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra ilçeye yapılmakta olan hizmetler konusunda toplantıya katılanların görüş ve temennileri alındı.(MA-EFE)



18.08.2017 11:45:21 TSI

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