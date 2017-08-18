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Milaslı yatırımcılara altın öğüt

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:43
Milaslı yatırımcılara altın öğüt
Milaslı yatırımcılara altın öğüt

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 11. etap hibe başvuruları ile ilgili olarak Muğla'nın Milas ilçesinde toplantı düzenlendi.
Toplantıda konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Muğla İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün onayı ile Muğla'nın 78 projesinin 48'i Milas'tan olduğuna dikkat çekerek, yatırımcılara altın öğütlerde bulundu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınmayı Yatırımlarını Desteklenmesi Programı kapsamında 2016 yılı 11. etap hibesi ile ilgili Milas'ta bilgilendirme toplantısı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cengiz Özdemir'in katılımıyla Milas Ticaret ve Sanayi Odası Labranda Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün onayı ile Muğla'nın 78 projesinin onaylandığını belirterek, "Sizler birer yatırımcısınız. Tarım alanında yatırım yapıp katma değer sağlayacaksınız. Bugün sizlerle yatırım ve idareciler olarak bir araya geldik. Ülkemizde bir kırsal kalkınma hamlesi var. Bildiğiniz gibi 11'inci etapla kırsal kalkınma ciddi bir ivme kazandı. Yatırımcımız Milas'ta çok fazla. Onun için Milas'ta ayrı bir toplantı yapmayı uygun gördük" dedi.
Muğla'dan 78 projenin çıkmasının hükümetin yeteri kadar kaynak ayırmasından kaynaklandığını, uygun görülen tüm projelerin onaylandığını ifade eden Erkal, "Sizler birer proje hazırlayarak bu projenizi bütçelendirdiniz. Milas'tan 48 projenin gelmesi takdire şayandır. Ama bu aşamadan sonraki süreçlerin aksamaması lazım. Lütfen bu yatırımları heba etmeyelim. Uygulamalara dikkat edelim. Tespitler sırasında eğer olumsuz bir tablo ile karşılaşılırsa desteklemeleri alamazsınız. Bizlerin amacı sizleri doğru yönlendirmek" dedi.
Erkal'ın yaptığı konuşmanın ardından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cengiz Özdemir, süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Toplantıyı Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan, desteklemeden yararlanmaya hak kazanan proje sahipleri katıldı.
(ÇP-MB-Y)

18.08.2017 11:45:38 TSI
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