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Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek kontenjan başlayacak

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:43
Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek kontenjan başlayacak
Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek kontenjan başlayacak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) yeni üniversite öğrencilerinin kayıtlarının ardından boşta kalan kontenjanlar için üniversite adaylarına ek kontenjanların başlayacağı bildirildi
ÖSYM tercih kayıtlarının son bulmasının ardından herhangi bir önlisans/lisans programına kayıt olamayan adaylar için ek yerleştirme başlayacak. HKÜ akademisyenleri, bir önlisans/lisans programına yerleşmek isteyen üniversite adaylarının, ek kontenjan tercihlerini yapmadan önce rehber öğretmen ve akademisyenlerden görüş alınması tavsiyesinde bulundu. 25 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arası HKÜ tarafından düzenlenecek olan ek kontenjan tercih günlerinde, uzman rehber öğretmenlerden ve akademisyenlerden faydalanılabileceği açıklandı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) boş kalan kontenjanları için ve üniversite adaylarının tercihlerine destek sağlayabilme amacıyla ek kontenjan tercih günleri başlatacak. Ek yerleştirme tercihleriyle aynı tarihleri kapsayan 25 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kayıt süresince HKÜ uzman tercih danışmanları ve akademisyenler HKÜ Kampüsü ve HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde üniversite adaylarına destek olacak. Tercih işlemlerinde kararsız olan üniversite adaylarının, tercihlerinde hata yapmamaları için son kararlarını vermeden önce, HKÜ'de görev yapacak uzman tercih danışmanlarıyla görüşüp kararlarını vermeleri, HKÜ yetkilileri tarafından özellikle vurgulandı.
Önlisans/lisan programlarında kayıt 13-19 Eylül'de
Ek yerleştirme tercih günlerinin ardından, bir önlisans/lisans programına dahil olabilen adayların kayıt günlerinin 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. HKÜ, tüm tercih işlemleriyle ilgili her türlü bilginin, uzman tercih danışmanlarından ve HKÜ Akademisyenlerinden edinilebileceğini açıkladı. Ayrıca HKÜ Çağrı Merkezini arayarak her türlü bilgiye ulaşılabileceği ve ek yerleştirme ile ilgili tüm soruların cevaplarına HKÜ internet sitesinden erişilebileceği bildirildi.
(SD-Y)

18.08.2017 11:45:43 TSI
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