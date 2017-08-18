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Simav'ın hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kura ile belirlediği, hac ibadetini yerine getirecek 75 hacı adayı dün yatsı namazından sonra dualarla Simav'dan kutsal topraklara uğurlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinden 2017 yılı hac mevsiminde, 123 hacı adayının hacca gitme hakkı kazandığı bildirildi. Kutsal topraklara Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile gidecek olan 75 hacı adayı Cumhuriyet meydanında düzenlenen tören ile uğurlandı. Yatsı namazı sonrasında yapılan uğurlama töreni öncesinde konuşan Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Simav'dan 123 hacı adayının kutsal topraklara gitme hakkı kazandığını, 87 hacı adayının Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile, 36 hacı adayının işe özel şirketlerle kutsal topraklara gideceğini belirtti. Yavuz " Hiç şüphesiz her Müslüman günde beş vakit namaz kılarken yöneldiği, bir fotoğrafını gördüğünde duygulandığı o Kabe-i Muazzama'ya varmak, oraları dünya gözüyle görmek ve Rabbimizin emretmiş olduğu hac farizasını yerine getirmek ister. Hacı adaylarını uğurlamak üzere burada toplanmamız, Kabe-i Muazzama'ya, Ravza-i Mutahhara'ya olan gönlümüzdeki engin sevginin bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Simav Müftülüğü'nde görevli hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle, Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz'un yaptığı duanın ardından Simav'ın hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. Duygulu ve mutlu anların yaşandığı uğurlama töreni için Cumhuriyet meydanına gelen yüzlerce vatandaş gözyaşlarıyla sevinci aynı anda yaşadı. (MEİ-EFE)



18.08.2017 11:45:46 TSI

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