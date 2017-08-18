ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Opr. Dr. Gökhan Sever Yeniden Sani Konukoğlu Hastanesinde

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:57
Opr. Dr. Gökhan Sever Yeniden Sani Konukoğlu Hastanesinde
Opr. Dr. Gökhan Sever Yeniden Sani Konukoğlu Hastanesinde

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, uzman hekim kadrosunu yeni isimlerle güçlendiriyor.
Halen Yrd. Doç. Dr. Cenk Cankuş, Opr. Dr. Levent Bostancı ve Opr. Dr. Faruk Aykanat'ın görev yaptığı Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği'nde, Opr. Dr. Gökhan B. Sever de hasta kabul etmeye başladı.
Opr. Dr. Sever, 1974 yılında Adana'da doğdu. 1998 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Opr. Dr. Sever, 2005 yılında İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ihtisasını tamamladı.
Kasım 2009 - Nisan 2017 tarihleri arasında Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Sever, Ağustos 2017 tarihinden itibaren yeniden Sani Konukoğlu Hastanesi'nde göreve başladı.
Diz, omuz, ayak bileği artroskopisi, artroplastisi ve travma konularıyla ilgilenen Opr. Dr. Sever, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Özel Sani Konukoğlu hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.
(SD-Y)

18.08.2017 12:00:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Araban'da vatandaşlar güne depremle uyandı
YEREL

ARABAN'DA VATANDAŞLAR GÜNE DEPREMLE UYANDI
Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek kontenjan başlayacak
YEREL

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEYEN ADAYLAR İÇİN EK KONTENJAN BAŞLAYACAK
Gaziantep'te kardeşlik merkezi kurulacak
YEREL

GAZİANTEP'TE KARDEŞLİK MERKEZİ KURULACAK
Muhtarlara baklavalı, dondurmalı motivasyon
YEREL

MUHTARLARA BAKLAVALI, DONDURMALI MOTİVASYON
Kaymakam'a davullu karşılama
YEREL

KAYMAKAM'A DAVULLU KARŞILAMA
Gaziantep Valiliğinden ilaçlama uyarısı
YEREL

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN İLAÇLAMA UYARISI
Şahinbey belediyesi'den engeliler için anlamlı proje
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'DEN ENGELİLER İÇİN ANLAMLI PROJE
Gaziantepli sanatçılar hakları anlatıldı
YEREL

GAZİANTEPLİ SANATÇILAR HAKLARI ANLATILDI
Ünlü sanatçılar Antepfıstığı festivali'nde buluşacak
YEREL

ÜNLÜ SANATÇILAR ANTEPFISTIĞI FESTİVALİ'NDE BULUŞACAK
KOBİ'lerin inovasyon ve tasarım kapasiteleri artırılacak
YEREL

KOBİ'LERİN İNOVASYON VE TASARIM KAPASİTELERİ ARTIRILACAK
Helal Gıda Sertifikalı Ürünlere MÜSİAD'dan Destek
YEREL

HELAL GIDA SERTİFİKALI ÜRÜNLERE MÜSİAD'DAN DESTEK
Sanayi esnafından Şehitkamil'e hizmet teşekkürü
YEREL

SANAYİ ESNAFINDAN ŞEHİTKAMİL'E HİZMET TEŞEKKÜRÜ
Antep şivesinin sahneye taşındığı tiyatro oyuna yoğun ilgi
YEREL

ANTEP ŞİVESİNİN SAHNEYE TAŞINDIĞI TİYATRO OYUNA YOĞUN İLGİ
Gıda üreticilerine hedef pazarlar anlatıldı
YEREL

GIDA ÜRETİCİLERİNE HEDEF PAZARLAR ANLATILDI
MHP il Başkanı Muhittin Taşdoğan:
YEREL

MHP İL BAŞKANI MUHİTTİN TAŞDOĞAN:
Minikler satrançla büyüyor
YEREL

MİNİKLER SATRANÇLA BÜYÜYOR
Hayallerindeki Suriye'yi çizdiler
YEREL

HAYALLERİNDEKİ SURİYE'Yİ ÇİZDİLER
Gaziantep biber üretiminde söz sahibi olacak
YEREL

GAZİANTEP BİBER ÜRETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAK
SANKO Sanat Galerisi koleksiyon sergisi
YEREL

SANKO SANAT GALERİSİ KOLEKSİYON SERGİSİ