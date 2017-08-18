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Opr. Dr. Gökhan Sever Yeniden Sani Konukoğlu Hastanesinde



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, uzman hekim kadrosunu yeni isimlerle güçlendiriyor.

Halen Yrd. Doç. Dr. Cenk Cankuş, Opr. Dr. Levent Bostancı ve Opr. Dr. Faruk Aykanat'ın görev yaptığı Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği'nde, Opr. Dr. Gökhan B. Sever de hasta kabul etmeye başladı.

Opr. Dr. Sever, 1974 yılında Adana'da doğdu. 1998 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Opr. Dr. Sever, 2005 yılında İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ihtisasını tamamladı.

Kasım 2009 - Nisan 2017 tarihleri arasında Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Sever, Ağustos 2017 tarihinden itibaren yeniden Sani Konukoğlu Hastanesi'nde göreve başladı.

Diz, omuz, ayak bileği artroskopisi, artroplastisi ve travma konularıyla ilgilenen Opr. Dr. Sever, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Özel Sani Konukoğlu hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

(SD-Y)



18.08.2017 12:00:39 TSI

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