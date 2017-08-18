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Cezaevi firarisinin evinden çıkanlar şok etti



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AYDIN (İHA) - Nazilli'de son günlerde yaşanan akü hırsızlığının izini süren güvenlik güçleri, belirlenen eşkal üzerinden yürüttükleri çalışmada, olayın failin bir cezaevi firarisi olduğunu tespit etti.

Nazilli'nin farklı mahallelerinde son günlerde akü hırsızlığı yaşandığı yönünde ihbar alan güvenlik güçleri harekete geçti. Aküleri çalınan araçların yanındaki motosiklet lastiği izlerini takip eden polis, kısa sürede sonuca ulaştı. İzlerin ATV tipi bir motosiklete ait olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, seyir halindeki bir sürücüden kuşkulanıp takibe başladı. Polisleri görünce hızlanan sürücü E.E., motosikleti Nazilli eski SSK Hastanesi binasında terk ederek kaçmaya çalıştı. Polis memurlarının başarılı operasyonu sonucunda kıstırılan E.E., Hastane bahçesinde yakalandı. E.E.'nin motosikletinin römorkunda çiftçilerin kullandığı saban, su motoru ve çok sayıda motosiklet ve TIR aküsü ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından Asayiş Şube Büro Amirliği'ne götürülen E.E., buradaki ifadesinde çaldığı eşyaları anneannesinin Güzelköy'deki evinde sakladığını itiraf etti. E.E.'nin itirafı üzerine polis ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında E.E'nin anneannesine ait evinde çok sayıda motosiklet parçası ve araç aküsü çıktı. E.E.'nin çaldıklarının sadece araç parçaları ile sınırlı kalmadığı görülürken, güvenlik güçleri adreste saatlerce arama çalışması yaptı. Aramada şahsın daha önce çaldığı jeneratör, su kolileri ve 2 tane motosiklete de el konuldu. E.E.'nin daha önce benzer suçlardan cezaevine yattığı, konulduğu açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Komşularına cezaevinden tahliye olduğu yalanını söyleyen E.E.'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

(ES-MB-Y)



18.08.2017 12:04:20 TSI

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