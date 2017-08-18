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Atatürk Üniversitesi Toplu İş Sözleşmelerini İmzaladı

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:03
Atatürk Üniversitesi Toplu İş Sözleşmelerini İmzaladı
Atatürk Üniversitesi Toplu İş Sözleşmelerini İmzaladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi ile Tez-Koop-İş Sendikası ve Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İmza töreninde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hasan Öztürk hazır bulundu.
Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nde (Araştırma Hastanesi) çalışan işçilere yönelik olan ve 01.03.2017 ile 28.02.2019 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşmenin toplam 273 işçiyi kapsadığını dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: " Yapılan görüşmeler, 2 Ağustos 2017 tarihinde Ankara'da Merkezi Hükümet tarafından imzalanan Kamu Protokolü çerçevesinde karşılıklı uzlaşma sağlanarak başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.
İmzalanan Toplu İş Sözleşmeleri ile 273 işçimize yönelik bir takım sosyal ve mali iyileştirmeler sağlanmıştır. Diğer yandan yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulamayan Tez Koop-İş Sendikası üyesi işçilerin açık alanda ve kapalı alanda çalışanlarının ücret dengesizliği kısmen de olsa ortadan kaldırılmıştır. Yine aynı sendika üyesi işçilerden bazılarının yevmiye farklılıkları düzenlenerek dengesizlikler giderilmiştir" ifadelerini kullandı.
Kamu çalışanlarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapan Rektör Çomaklı: "Aynı işi yapan çalışanların ister memur olsun, ister işçi ya da sözleşmeli personel aynı ücret rejimine tabi olması gerektiğini düşünüyoruz. Gönül isterdi ki tüm çalışanlarımız daha yüksek refah düzeyine sahip olsun ancak mevcut şartlarda yapılabilecek olanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bize bu süreçte yapıcı yönde katkı sağlayan değerli sendikalarımıza özellikle teşekkür ediyor, toplu iş sözleşmesi ve ilgili görüşmelerin ülkemize, üniversitemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Atatürk Üniversitesinin Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir paya sahip olduğuna vurgu yapan sendika başkanları, çalışan işçilerin haklarını koruyan ve çalışma şartlarını iyileştiren Rektör Çomaklı'ya teşekkür ederek, imzalanan bu sözleşmenin tüm taraflara hayır getirmesi temennisinde bulundular.
(ERZ-AT-Y)

18.08.2017 12:05:49 TSI
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