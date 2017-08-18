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İntihar vakalarında medyanın sorumluluğu



(Fotoğraflı)



Ferhat Bal

UŞAK (İHA) - Psikolog Dr. Zeynep Yeşilkaya, intihar haberlerinin ruhsal açıdan zayıf kişileri etkilendiğini basına yansıyan intihar vakalarının tetikleyici ve özendirici algıya düşürebildiğini kaydetti.

Görsel ve yazılı basında intihar haberlerine sıklıkla yer verilmemesi gerektiğini bildiren Psikolog Dr. Zeynep Yeşilkaya, bu denli haberlerin ruhsal açıdan zayıf kişileri etkilendiğini basına yansıyan intihar vakalarının tetikleyici ve özendirici algıya düşürebildiğini kaydetti.

Son günlerde Uşak'ta artış gösteren intihar olaylarına ilişkin Yeşilkaya şunları dile getirdi," Günümüzde git gide dudak uçuklatan vaziyette artış gösteren en büyük olay intihar olayları yapılan araştırmalar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Son 10 yıl içinde yapılan araştırmalara göre 25 bin insanın kaybına yol açtığını görüyoruz. İntihar vakaları genellikle 15 - 29 yaş arası genç nüfusta yaygın olarak görülüyor ve git gide yaş ortalamasının arttığını görüyoruz. Eskiden ergenlik döneminde ve yaşlılık döneminde görülen intihar olayları son 10 yılda genç nüfusa sıçradı. İntihar girişimleri çok fazla arttı. İntihar girişiminde bulunan bireylerin en büyük sorunları içerisinde aile içi sorunlar, sevgiliden ayrılma, maddi sıkıntılar, karmaşık bir hayat ve bununla birlikte ileri gelen geleceğe kaygı ve endişe gibi sorunlar olarak görülüyor. Bu denli sorunları bir takım insanlar olgunca karşılarken bazı kişiler bu olayların üstesinden gelmekte zorluk yaşadığını görüyoruz. Bu da intihar olaylarını getiriyor" dedi.

Yapılan araştırmalara göre intihar girişiminde bulunan kişilerin yüzde 90'ında psikolojik rahatsızlıkların olduğunu anlatan Psikolog Dr. Yeşilkaya, depresyon sancısı, kişilik bozuklukları, başka rahatsızlıklar, organik rahatsızlıklar gibi tetikleyici faktörler sonucu kişilerin intihar girişiminde bulunabildiklerini dile getirdi.

İntihar haberlerine basında yer verilirken intiharın neden ve nasıl gerçekleştiğinin sorulması gerektiğini aktaran Yeşilkaya, " Biz bu sürece bakmalıyız. Bu sürecin sonu depresyon ve en son eylemi, istiyoruz ki basına yansıtılan kısım bir takım intihar olaylarından ziyade intiharın neden gerçekleştirildiği, o kişinin hangi süreçten geçtiğini ya da bu intihara neden adım attığını basın tarafından bu kısmı bilgilendirilsin istiyoruz. Bireylere en fazla fayda sağlayacak olay budur" şeklinde konuştu.

Basına yansıyan intihar haberlerinin topluma şu şekilde zararı olabileceğini kaydeden Yeşilkaya, " İntihar bilinen bir çözüm yolu olduğu düşünülüyor. Baş edilemeyen duyguların o dönem ki problemlerin üstesinden gelemeyecek olan bireylerin bu şekilde çözüm yollu olarak ikinci akla gelen davranış yada eylem olarak intiharı seçmeleri olabiliyor. Belki de bunu birçok insan çevresinden duyduğu gibi basından da bir haber alabiliyor. Bence bu haberler şu şekilde yansıtılmalı intiharın gerçekleştirilme nedeninin arkasındaki yatan rahatsızlıklar olabilir. Bu rahatsızlıkların çözüm yollarını uzmanlar tarafından baş edilebilmesi için basına bu şekilde yansıtılması daha doğru olabilir" dedi.

(FB-MB-Y)



18.08.2017 12:05:50 TSI

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