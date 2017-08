YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Namal'dan TSO adaylığı açıklaması

Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün tanınan cemiyet ve siyaset adamlarından olan TSO eski başkanı Sedat Namal, "Özgüveni tam olan birisi olarak saygı ve sevgimi ön planda tutarak istediğim her yere aday veya aday adayı olabilirim" dedi.

Namal açıklamasında bazı söylemler ile bir yerlere hizmet için yola çıkanların yıpratılmaya çalışıldığının altını çizdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Önümüzdeki aylar içinde yapılacak olan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri ile ilgili kamuoyunda basın haberlerinde adım konuşulmaktadır. Her üyemizin amacı gibi benimde Karabük'e, Karabük tüccar, esnaf ve sanayicisine hizmet etmek görevimdir ve bundan onur duyarım. Bu görevi de 2013-2015 yılları arasında elimden geldiği kadar ekip arkadaşlarımla yapmaya çalıştım. Karabük Ticaret ve Sanayi Odasını da, Karabük'te ve ülkemizde en iyi temsil etmeye çalıştık. Son günlerde Karabük'e dedikodu haricinde hiçbir şey veremeyen, aciz ve birilerinin gölgesine sığınan kişiler tarafından bilinçli olarak karalama kampanyası düzenlemeye çalışıyor. Şu bilinmelidir ki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler vb. yerlerde görev yapan başkanından üyesine kadar her Karabüklü, Karabük'e ve insanlara hizmet etmek için oradadır ve emek kutsaldır. Onun içindir ki Karabük'e hizmet eden ve etmiş olanlar bir değerdir ve saygı duyulmalıdır. Şu da iyi bilinmelidir ki özgüveni tam olan birisi olarak saygı ve sevgimi ön planda tutarak istediğim her yere aday veya aday adayı olabilirim. Karabük Ticaret ve Sanayi Odasında üyelerimiz ve tüccarımızın tercihi Cenabı Hakkın takdiridir. Karabük'e hizmet etmekten hiçbir kimse karınca adımı kadar geri adım attıramaz. Seçimlerde aday olacak tüccar kardeşlerime başarılar diler, şimdiden Karabük'e hizmet edecekleri için teşekkür ederim."

18.08.2017 12:06:25 TSI

