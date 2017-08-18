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Bozbey: "Gençlerin fikirlerine ihtiyacımız var"



(Fotoğraflı)



Muharrem Doğantez

BURSA (İHA) - Bursa Yerel Çalıştayı'nı gerçekleştiren Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençlerin fikirlerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Habitat Derneği ve Ortak Gelecek Derneği iş birliği ile Türkiye genelinde gerçekleştirilen Genç Dostu Kentler Projesi kapsamında Nilüfer'de gençlere yönelik uygulamaları rapor haline getirdi. Gençler, hazırladıkları raporu Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e sundu. Bozbey, gençlerin araştırmacı ve sorgulayıcı olması gerektiğinin altını çizerek bir kent yöneticisi olarak gençlerin fikirlerine her zaman ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, "Gençlere bu çalışmaları ve sorumlulukları veremezsek geleceğimizle ilgili kaygıya düşmemiz gerekiyor. Sorumlu, sorgulayan ve bunların en başında da araştıran gençlik olması gerekiyor" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nde çalışan personelin de genç olduğunu belirten Başkan Bozbey, kurumda 20-30 yaş aralığındaki personel sayısının yüzde 22 olduğunu vurguladı. Gençlerden proje üretmelerini isteyen Bozbey, proje üretme konusunda gençlerin maddi kaygılar olmaması gerektiğini söyledi. Başkan Mustafa Bozbey, "Bizler Nilüfer Belediyesi olarak her zaman gençlerin projelerine destek olmaya çalışıyoruz, ancak gençlerin maddi yönde bağımsızlıkları olmadığı sürece aktif çalışma yürütme olanakları çok zor" diye konuştu.

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından hazırlanan raporda, gençlerin maddi durumlarına ilişkin memnuniyet oranı, gençlerin gelecekten beklentileri, şehrin alt yapısından memnuniyetleri gibi bir çok konuya ver veriliyor.

(MŞ)



18.08.2017 12:07:23 TSI

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