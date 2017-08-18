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Ilıcalıdan emeklilere bir müjde daha



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ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof.Dr Mustafa Ilıcalı, Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanı Ahmet Degen ile yaptığı yemekli toplantıda yine müjdeler verdi. Ilıcalı, Toplu Konut İdaresi başkanı Mehmet Ergün Turan ile yaptığı görüşme sonrası emeklilere yapımı devam eden konutlardan emeklilere daha fazla pay verilmesi sözünü aldı.

Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, emekliler derneği Başkanı Ahmet Degen ile yaptığı görüşme esnasında Degen'in "emekliler sizden yine müjde bekliyor" açıklamasının ardından TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Erzurum'da emeklilerin ev sahibi olmayı hak ettiğini ve toplu konut idaresinin Erzurum'a biraz daha fazla ağırlık vermesini TOKİ Başkanına ileten Ilıcalı, ilimizde yapımı devam eden konutlardan emeklilere daha fazla pay verilmesini istedi. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, Erzurum'da temmuz ayında 684 konut' emeklilere verdiklerini ve yapımı devam eden konutlardan yine emeklilere ayrıcalık tanınacağının sözünü verdi. Yaşanan bu gelişme üzerine Ak Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı'ya teşekkür eden dernek Başkanı Ahmet Degen, "Sayın Ilıcalı, emeklilerin gözü kulağı ve sesi oldu. Bugüne kadar emeklilerin ev sahibi olması noktasında bizlere çok büyük desteklerde bulundu. Daha önceleri siyasilerin kapısını bile açmadığı emekliler derneği sayın Mustafa ılıcalı sayesinde şimdilerde büyük hizmetlere imza atıyor. Vekilimize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Dernek Başkanı Ahmet Degen, Aşkale, Pasinler ve Oltu başta olmak üzere ilçelerde de emeklilere konuk yapımı için çalışmalara başladıklarını da sözlerine ekledi.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, sadece emekli kesimine değil tüm Erzurum'lulara hizmet etmek için bu yola çıktıklarını belirterek, "bizleri seçip meclise gönderen halkımıza hizmetkar olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim görevimizde bu zaten. Emeklilerimizin durumlarını çok yakından biliyorum ve bu insanlarımızın yüzünü güldürmek yani ev sahibi yapmak için gerek hükümetimiz ve gerekse bizler yoğun gayretler içerisindeyiz." dedi.

(ERZ-AT-Y)



18.08.2017 12:10:12 TSI

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